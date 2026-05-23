Highlights Glamorgan vs Derbyshire Falcons T20 T20 Blast, Women 23.05.2026

T20

GLA
GLA

167

DER
DER

75

14.3
W

Cobb to Bedi, appeal, wicket (stumped - Bedi)

14.2
.

Cobb to Bedi, 0 runs

14.1
.

Cobb to Bedi, 0 runs

13.6
.

Reid to Clarke, 0 runs

13.5
.

Reid to Clarke, 0 runs

13.4
.

Reid to Clarke, 0 runs

13.3
.

Reid to Clarke, 0 runs

13.2
W

Reid to Baker, appeal, wicket (caught - Baker)

13.1
.

Reid to Baker, 0 runs

12.6
1

Jackson to Baker, 1 run

12.5
.

Jackson to Baker, 0 runs

12.4
1

Jackson to Bedi, 1 run

12.3
1

Jackson to Baker, 1 run

12.2
.

Jackson to Baker, 0 runs

12.1
1

Jackson to Bedi, 1 run

11.6
.

Reid to Baker, 0 runs

11.5
W

Reid to Knowling-Davies, appeal, wicket (caught - Knowling-Davies)

11.4
4

Reid to Knowling-Davies, 4 runs

11.3
.

Reid to Knowling-Davies, 0 runs

11.2
1

Reid to Bedi, 1 run

11.1
.

Reid to Bedi, 0 runs

10.6
.

Jackson to Knowling-Davies, 0 runs

10.5
2

Jackson to Knowling-Davies, 2 runs

10.4
1

Jackson to Bedi, 1 run

10.3
1

Jackson to Knowling-Davies, 1 run

10.2
1

Jackson to Bedi, 1 run

10.1
.

Jackson to Bedi, 0 runs

9.6
1

Reid to Bedi, 1 run

9.5
1

Reid to Knowling-Davies, 1 run

9.4
.

Reid to Knowling-Davies, 0 runs

9.3
1

Reid to Bedi, 1 run

9.2
.

Reid to Bedi, 0 runs

9.1
1

Reid to Knowling-Davies, 1 run

8.6
1

Cobb to Knowling-Davies, 1 run

8.5
1

Cobb to Bedi, 1 run

8.4
.

Cobb to Bedi, 0 runs

8.3
.

Cobb to Bedi, 0 runs

8.2
4

Cobb to Knowling-Davies, 4 runs

8.1
.

Cobb to Knowling-Davies, 0 runs

7.6
2

Reid to Bedi, 2 runs

7.5
2

Reid to Bedi, 2 runs

7.4
.

Reid to Knowling-Davies, 0 runs,

7.3
1

Reid to Bedi, 1 run

7.2
.

Reid to Bedi, 0 runs

7.1
1

Reid to Knowling-Davies, 1 run

6.6
.

Cobb to Bedi, 0 runs

6.5
1

Cobb to Knowling-Davies, 1 run

6.4
.

Cobb to Knowling-Davies, 0 runs

6.4
1

Cobb to Knowling-Davies, wide

6.3
.

Cobb to Knowling-Davies, 0 runs

6.2
W

Cobb to Tennakoon, appeal, wicket (bowled - Tennakoon)

6.2
2

Cobb to Bedi, 2 wides

6.1
W

Cobb to Atherton-Gater, appeal, wicket (bowled - Atherton-Gater)

5.6
.

Wheeler to Tennakoon, 0 runs

5.5
.

Wheeler to Tennakoon, 0 runs

5.4
4

Wheeler to Tennakoon, 4 runs

5.3
.

Wheeler to Tennakoon, 0 runs

5.2
4

Wheeler to Tennakoon, 4 runs

5.1
.

Wheeler to Tennakoon, 0 runs

5.1
1

Wheeler to Tennakoon, wide

4.6
W

Porter to Kenvyn, appeal, wicket (bowled - Kenvyn)

4.5
.

Porter to Kenvyn, 0 runs

4.4
1

Porter to Tennakoon, 1 run

4.3
.

Porter to Tennakoon, 0 runs

4.2
1

Porter to Kenvyn, 1 run

4.1
1

Porter to Tennakoon, 1 run

3.6
.

Wheeler to Kenvyn, 0 runs

3.5
1

Wheeler to Tennakoon, 1 run

3.4
W

Wheeler to Kenvyn, appeal, wicket (run out - Couser)

3.4
5

Wheeler to Kenvyn, 5 wides

3.3
.

Wheeler to Kenvyn, 0 runs

3.2
.

Wheeler to Kenvyn, 0 runs

3.1
1

Wheeler to Couser, 1 run

2.6
W

Porter to Lonsdale, appeal, wicket (caught - Lonsdale)

2.5
2

Porter to Lonsdale, 2 runs

2.4
.

Porter to Lonsdale, 0 runs

2.3
1

Porter to Couser, 1 run

2.2
.

Porter to Couser, 0 runs

2.1
.

Porter to Couser, 0 runs

1.6
.

Wheeler to Lonsdale, 0 runs

1.5
.

Wheeler to Lonsdale, 0 runs

1.4
W

Wheeler to Allen, appeal, wicket (bowled - Allen)

1.4
1

Wheeler to Allen, wide

1.3
1

Wheeler to Couser, 1 run

1.2
1

Wheeler to Allen, 1 run

1.1
2

Wheeler to Allen, 2 runs

0.6
4

Lambert to Couser, 4 runs

0.5
2

Lambert to Couser, 2 runs

0.4
4

Lambert to Couser, 4 runs

0.3
1

Lambert to Allen, 1 run

0.2
1

Lambert to Couser, 1 run

0.1
2

Lambert to Couser, 2 runs

19.6
.

Knowling-Davies to Cobb, 0 runs

19.5
W

Knowling-Davies to Lambert, appeal, wicket (stumped - Lambert)

19.4
W

Knowling-Davies to Parfitt, appeal, wicket (caught - Parfitt)

19.3
W

Knowling-Davies to Jeanes, appeal, wicket (caught - Jeanes)

19.2
2

Knowling-Davies to Jeanes, 2 runs

19.1
1

Knowling-Davies to Porter, 1 run

18.6
1

Darlow to Porter, 1 run

18.5
1

Darlow to Jeanes, 1 run

18.4
2

Darlow to Jeanes, 2 runs

18.3
.

Darlow to Jeanes, 0 runs

18.2
2

Darlow to Jeanes, 2 runs

18.1
1

Darlow to Porter, 1 run

17.6
1

Baker to Porter, 1 run

17.5
1

Baker to Jeanes, 1 run

17.4
1

Baker to Porter, 1 run

17.3
2

Baker to Porter, 2 runs

17.2
1

Baker to Jeanes, 1 run

17.1
4

Baker to Jeanes, 4 runs

16.6
4

Bedi to Porter, 4 runs

16.5
.

Bedi to Porter, 0 runs

16.4
2

Bedi to Porter, 2 runs

16.3
.

Bedi to Porter, 0 runs

16.2
4

Bedi to Porter, 4 runs

16.1
.

Bedi to Porter, 0 runs

15.6
.

Baker to Jeanes, 0 runs

15.5
.

Baker to Jeanes, 0 runs

15.4
1

Baker to Porter, 1 run

15.3
1

Baker to Jeanes, 1 run

15.2
.

Baker to Jeanes, 0 runs

15.1
4

Baker to Jeanes, 4 runs

14.6
.

Bedi to Porter, 0 runs

14.5
.

Bedi to Porter, 0 runs

14.4
1

Bedi to Jeanes, 1 run

14.3
1

Bedi to Porter, 1 run

14.2
1

Bedi to Jeanes, 1 run

14.1
1

Bedi to Porter, 1 run

13.6
4

Tennakoon to Jeanes, 4 runs

13.5
2

Tennakoon to Jeanes, 2 runs

13.4
4

Tennakoon to Jeanes, 4 runs

13.3
.

Tennakoon to Jeanes, 0 runs

13.2
4

Tennakoon to Jeanes, 4 runs

13.1
.

Tennakoon to Jeanes, 0 runs

13.1
2

Tennakoon to Porter, 2 wides

12.6
.

Bedi to Jeanes, 0 runs

12.5
.

Bedi to Jeanes, 0 runs

12.4
1

Bedi to Porter, 1 run

12.3
.

Bedi to Porter, 0 runs

12.2
.

Bedi to Porter, 0 runs

12.1
W

Bedi to Wheeler, appeal, wicket (caught - Wheeler)

11.6
.

Tennakoon to Jeanes, 0 runs

11.5
.

Tennakoon to Jeanes, 0 runs

11.4
.

Tennakoon to Jeanes, 0 runs

11.3
1

Tennakoon to Wheeler, 1 run

11.3
1

Tennakoon to Wheeler, wide

11.2
W

Tennakoon to Jackson, wicket (lbw - Jackson)

11.1
.

Tennakoon to Jackson, 0 runs

10.6
1

Bedi to Jackson, 1 run

10.5
W

Bedi to Gammon, appeal, wicket (caught - Gammon)

10.4
.

Bedi to Gammon, 0 runs

10.3
1

Bedi to Jeanes, 1 run

10.2
1

Bedi to Gammon, 1 run

10.1
1

Bedi to Jeanes, 1 run

9.6
2

Darlow to Gammon, 2 runs

9.5
W

Darlow to Bea Ellis, appeal, wicket (bowled - Bea Ellis)

9.4
1

Darlow to Jeanes, 1 run

9.3
4

Darlow to Jeanes, 4 runs

9.2
1

Darlow to Bea Ellis, 1 run

9.1
4

Darlow to Bea Ellis, 4 runs

8.6
2

Knowling-Davies to Jeanes, 2 runs

8.5
4

Knowling-Davies to Jeanes, 4 runs

8.4
1

Knowling-Davies to Bea Ellis, 1 run

8.3
1

Knowling-Davies to Jeanes, 1 run

8.2
4

Knowling-Davies to Jeanes, 4 runs

8.1
1

Knowling-Davies to Bea Ellis, 1 run

7.6
4

Darlow to Jeanes, 4 runs

7.5
1

Darlow to Bea Ellis, 1 run

7.4
.

Darlow to Bea Ellis, 0 runs

7.3
.

Darlow to Bea Ellis, 0 runs

7.2
1

Darlow to Jeanes, 1 run

7.1
4

Darlow to Jeanes, 4 runs

6.6
.

Knowling-Davies to Bea Ellis, 0 runs

6.5
4

Knowling-Davies to Bea Ellis, 4 runs

6.4
2

Knowling-Davies to Bea Ellis, 2 runs

6.3
1

Knowling-Davies to Jeanes, 1 run

6.2
.

Knowling-Davies to Jeanes, 0 runs

6.1
2

Knowling-Davies to Jeanes, 2 runs

5.6
.

Kenvyn to Bea Ellis, 0 runs

5.5
4

Kenvyn to Bea Ellis, 4 byes

5.4
.

Kenvyn to Bea Ellis, 0 runs

5.3
1

Kenvyn to Jeanes, 1 run

5.3
3

Kenvyn to Jeanes, 3 wides

5.2
1

Kenvyn to Bea Ellis, 1 run

5.1
2

Kenvyn to Bea Ellis, 2 runs

4.6
1

Clarke to Bea Ellis, 1 run

4.5
1

Clarke to Jeanes, 1 run

4.4
4

Clarke to Jeanes, 4 runs

4.3
4

Clarke to Jeanes, 4 runs

4.2
.

Clarke to Jeanes, 0 runs

4.1
1

Clarke to Bea Ellis, leg bye

3.6
2

Kenvyn to Jeanes, 2 runs

3.5
1

Kenvyn to Bea Ellis, leg bye

3.5
1

Kenvyn to Bea Ellis, wide

3.4
4

Kenvyn to Bea Ellis, 4 runs

3.3
1

Kenvyn to Jeanes, 1 run

3.2
1

Kenvyn to Bea Ellis, 1 run

3.1
.

Kenvyn to Bea Ellis, 0 runs

2.6
1

Baker to Bea Ellis, 1 run

2.5
.

Baker to Bea Ellis, 0 runs

2.4
2

Baker to Bea Ellis, 2 runs

2.3
.

Baker to Bea Ellis, 0 runs

2.2
W

Baker to Parfitt, appeal, wicket (caught - Parfitt)

2.1
1

Baker to Jeanes, 1 run

1.6
4

Tennakoon to Parfitt, 4 runs

1.5
1

Tennakoon to Jeanes, leg bye

1.4
1

Tennakoon to Parfitt, 1 run

1.3
2

Tennakoon to Parfitt, 2 runs

1.3
1

Tennakoon to Parfitt, wide

1.3
1

Tennakoon to Parfitt, wide

1.2
4

Tennakoon to Parfitt, 4 runs

1.1
.

Tennakoon to Parfitt, 0 runs

0.6
4

Baker to Jeanes, 4 runs

0.5
.

Baker to Jeanes, 0 runs

0.4
4

Baker to Jeanes, 4 runs

0.3
1

Baker to Parfitt, 1 run

0.2
.

Baker to Parfitt, 0 runs

0.1
1

Baker to Jeanes, leg bye