Highlights Glamorgan vs Derbyshire Falcons T20 T20 Blast, Women 23.05.2026
Cobb to Bedi, appeal, wicket (stumped - Bedi)
Cobb to Bedi, 0 runs
Cobb to Bedi, 0 runs
Reid to Clarke, 0 runs
Reid to Clarke, 0 runs
Reid to Clarke, 0 runs
Reid to Clarke, 0 runs
Reid to Baker, appeal, wicket (caught - Baker)
Reid to Baker, 0 runs
Jackson to Baker, 1 run
Jackson to Baker, 0 runs
Jackson to Bedi, 1 run
Jackson to Baker, 1 run
Jackson to Baker, 0 runs
Jackson to Bedi, 1 run
Reid to Baker, 0 runs
Reid to Knowling-Davies, appeal, wicket (caught - Knowling-Davies)
Reid to Knowling-Davies, 4 runs
Reid to Knowling-Davies, 0 runs
Reid to Bedi, 1 run
Reid to Bedi, 0 runs
Jackson to Knowling-Davies, 0 runs
Jackson to Knowling-Davies, 2 runs
Jackson to Bedi, 1 run
Jackson to Knowling-Davies, 1 run
Jackson to Bedi, 1 run
Jackson to Bedi, 0 runs
Reid to Bedi, 1 run
Reid to Knowling-Davies, 1 run
Reid to Knowling-Davies, 0 runs
Reid to Bedi, 1 run
Reid to Bedi, 0 runs
Reid to Knowling-Davies, 1 run
Cobb to Knowling-Davies, 1 run
Cobb to Bedi, 1 run
Cobb to Bedi, 0 runs
Cobb to Bedi, 0 runs
Cobb to Knowling-Davies, 4 runs
Cobb to Knowling-Davies, 0 runs
Reid to Bedi, 2 runs
Reid to Bedi, 2 runs
Reid to Knowling-Davies, 0 runs,
Reid to Bedi, 1 run
Reid to Bedi, 0 runs
Reid to Knowling-Davies, 1 run
Cobb to Bedi, 0 runs
Cobb to Knowling-Davies, 1 run
Cobb to Knowling-Davies, 0 runs
Cobb to Knowling-Davies, wide
Cobb to Knowling-Davies, 0 runs
Cobb to Tennakoon, appeal, wicket (bowled - Tennakoon)
Cobb to Bedi, 2 wides
Cobb to Atherton-Gater, appeal, wicket (bowled - Atherton-Gater)
Wheeler to Tennakoon, 0 runs
Wheeler to Tennakoon, 0 runs
Wheeler to Tennakoon, 4 runs
Wheeler to Tennakoon, 0 runs
Wheeler to Tennakoon, 4 runs
Wheeler to Tennakoon, 0 runs
Wheeler to Tennakoon, wide
Porter to Kenvyn, appeal, wicket (bowled - Kenvyn)
Porter to Kenvyn, 0 runs
Porter to Tennakoon, 1 run
Porter to Tennakoon, 0 runs
Porter to Kenvyn, 1 run
Porter to Tennakoon, 1 run
Wheeler to Kenvyn, 0 runs
Wheeler to Tennakoon, 1 run
Wheeler to Kenvyn, appeal, wicket (run out - Couser)
Wheeler to Kenvyn, 5 wides
Wheeler to Kenvyn, 0 runs
Wheeler to Kenvyn, 0 runs
Wheeler to Couser, 1 run
Porter to Lonsdale, appeal, wicket (caught - Lonsdale)
Porter to Lonsdale, 2 runs
Porter to Lonsdale, 0 runs
Porter to Couser, 1 run
Porter to Couser, 0 runs
Porter to Couser, 0 runs
Wheeler to Lonsdale, 0 runs
Wheeler to Lonsdale, 0 runs
Wheeler to Allen, appeal, wicket (bowled - Allen)
Wheeler to Allen, wide
Wheeler to Couser, 1 run
Wheeler to Allen, 1 run
Wheeler to Allen, 2 runs
Lambert to Couser, 4 runs
Lambert to Couser, 2 runs
Lambert to Couser, 4 runs
Lambert to Allen, 1 run
Lambert to Couser, 1 run
Lambert to Couser, 2 runs
Knowling-Davies to Cobb, 0 runs
Knowling-Davies to Lambert, appeal, wicket (stumped - Lambert)
Knowling-Davies to Parfitt, appeal, wicket (caught - Parfitt)
Knowling-Davies to Jeanes, appeal, wicket (caught - Jeanes)
Knowling-Davies to Jeanes, 2 runs
Knowling-Davies to Porter, 1 run
Darlow to Porter, 1 run
Darlow to Jeanes, 1 run
Darlow to Jeanes, 2 runs
Darlow to Jeanes, 0 runs
Darlow to Jeanes, 2 runs
Darlow to Porter, 1 run
Baker to Porter, 1 run
Baker to Jeanes, 1 run
Baker to Porter, 1 run
Baker to Porter, 2 runs
Baker to Jeanes, 1 run
Baker to Jeanes, 4 runs
Bedi to Porter, 4 runs
Bedi to Porter, 0 runs
Bedi to Porter, 2 runs
Bedi to Porter, 0 runs
Bedi to Porter, 4 runs
Bedi to Porter, 0 runs
Baker to Jeanes, 0 runs
Baker to Jeanes, 0 runs
Baker to Porter, 1 run
Baker to Jeanes, 1 run
Baker to Jeanes, 0 runs
Baker to Jeanes, 4 runs
Bedi to Porter, 0 runs
Bedi to Porter, 0 runs
Bedi to Jeanes, 1 run
Bedi to Porter, 1 run
Bedi to Jeanes, 1 run
Bedi to Porter, 1 run
Tennakoon to Jeanes, 4 runs
Tennakoon to Jeanes, 2 runs
Tennakoon to Jeanes, 4 runs
Tennakoon to Jeanes, 0 runs
Tennakoon to Jeanes, 4 runs
Tennakoon to Jeanes, 0 runs
Tennakoon to Porter, 2 wides
Bedi to Jeanes, 0 runs
Bedi to Jeanes, 0 runs
Bedi to Porter, 1 run
Bedi to Porter, 0 runs
Bedi to Porter, 0 runs
Bedi to Wheeler, appeal, wicket (caught - Wheeler)
Tennakoon to Jeanes, 0 runs
Tennakoon to Jeanes, 0 runs
Tennakoon to Jeanes, 0 runs
Tennakoon to Wheeler, 1 run
Tennakoon to Wheeler, wide
Tennakoon to Jackson, wicket (lbw - Jackson)
Tennakoon to Jackson, 0 runs
Bedi to Jackson, 1 run
Bedi to Gammon, appeal, wicket (caught - Gammon)
Bedi to Gammon, 0 runs
Bedi to Jeanes, 1 run
Bedi to Gammon, 1 run
Bedi to Jeanes, 1 run
Darlow to Gammon, 2 runs
Darlow to Bea Ellis, appeal, wicket (bowled - Bea Ellis)
Darlow to Jeanes, 1 run
Darlow to Jeanes, 4 runs
Darlow to Bea Ellis, 1 run
Darlow to Bea Ellis, 4 runs
Knowling-Davies to Jeanes, 2 runs
Knowling-Davies to Jeanes, 4 runs
Knowling-Davies to Bea Ellis, 1 run
Knowling-Davies to Jeanes, 1 run
Knowling-Davies to Jeanes, 4 runs
Knowling-Davies to Bea Ellis, 1 run
Darlow to Jeanes, 4 runs
Darlow to Bea Ellis, 1 run
Darlow to Bea Ellis, 0 runs
Darlow to Bea Ellis, 0 runs
Darlow to Jeanes, 1 run
Darlow to Jeanes, 4 runs
Knowling-Davies to Bea Ellis, 0 runs
Knowling-Davies to Bea Ellis, 4 runs
Knowling-Davies to Bea Ellis, 2 runs
Knowling-Davies to Jeanes, 1 run
Knowling-Davies to Jeanes, 0 runs
Knowling-Davies to Jeanes, 2 runs
Kenvyn to Bea Ellis, 0 runs
Kenvyn to Bea Ellis, 4 byes
Kenvyn to Bea Ellis, 0 runs
Kenvyn to Jeanes, 1 run
Kenvyn to Jeanes, 3 wides
Kenvyn to Bea Ellis, 1 run
Kenvyn to Bea Ellis, 2 runs
Clarke to Bea Ellis, 1 run
Clarke to Jeanes, 1 run
Clarke to Jeanes, 4 runs
Clarke to Jeanes, 4 runs
Clarke to Jeanes, 0 runs
Clarke to Bea Ellis, leg bye
Kenvyn to Jeanes, 2 runs
Kenvyn to Bea Ellis, leg bye
Kenvyn to Bea Ellis, wide
Kenvyn to Bea Ellis, 4 runs
Kenvyn to Jeanes, 1 run
Kenvyn to Bea Ellis, 1 run
Kenvyn to Bea Ellis, 0 runs
Baker to Bea Ellis, 1 run
Baker to Bea Ellis, 0 runs
Baker to Bea Ellis, 2 runs
Baker to Bea Ellis, 0 runs
Baker to Parfitt, appeal, wicket (caught - Parfitt)
Baker to Jeanes, 1 run
Tennakoon to Parfitt, 4 runs
Tennakoon to Jeanes, leg bye
Tennakoon to Parfitt, 1 run
Tennakoon to Parfitt, 2 runs
Tennakoon to Parfitt, wide
Tennakoon to Parfitt, wide
Tennakoon to Parfitt, 4 runs
Tennakoon to Parfitt, 0 runs
Baker to Jeanes, 4 runs
Baker to Jeanes, 0 runs
Baker to Jeanes, 4 runs
Baker to Parfitt, 1 run
Baker to Parfitt, 0 runs
Baker to Jeanes, leg bye