H2h Kent vs Gloucestershire T20 T20 Blast, Women 31.05.2026

T20

KEN
KEN

176

GLO
GLO

191

Kent vs Gloucestershire

List a, One-Day Cup, League 2, Women

GLOGloucestershire

176

KENKent

175

T20, T20 Blast, Women

KENKent

91

GLOGloucestershire

123

T20, T20 Blast, Women

GLOGloucestershire

147

KENKent

182