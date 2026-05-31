Squads Kent vs Gloucestershire T20 T20 Blast, Women 31.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Streets Coco
no information yet
Halliday Becca
no information yet
Gordon Amy
bowler
Ahearne Megan
no information yet
Castle Kelly
all rounder
Munday Amelie
no information yet
Barnfather Elsa
no information yet
Geach Emily
all rounder
Patel Izzy
all rounder
Bilal Zeena
no information yet
Cant Georgina
no information yet
James Isabella
no information yet
Daniels Liv
no information yet
Gorham Sydney
bowler
Hill Alice Victoria
all rounder
Young Hollie
no information yet
Phillips Charlotte Rose
bowler
Belt Megan
all rounder
Bird Alice
batsman
Hardwick Hannah
all rounder
Storrar Izzy
no information yet
Bailey Laura
no information yet
Austin Meg
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Barnes Olivia
no information yet
Barnard Chloe
no information yet
Bird Jessica
no information yet
Belcher Cailin
no information yet
Callaghan Matilda Crystal
no information yet
Bhat Bhoomika
no information yet
Callaghan Tilly
no information yet
Brewer Chloe
batsman
Cloke Izzy
no information yet
Bryan Abi
no information yet
Darlington Ella
no information yet
Bull Lucy
no information yet
Davies Molly
no information yet
Dolman Katie
bowler
Davis Molly Willow
no information yet
Feast Daisy
no information yet
Grant Alice
no information yet
Hazell Jess
no information yet
Hobson Jodie
all rounder
Herring Bella
no information yet
Jeer Genevieve
no information yet
Hill Alice
no information yet
King Rachel
wicket keeper
Jones Katie
wicket keeper
Kirby Isobel
bowler
Macleod Alice
batsman
Poole Grace
no information yet
Macleod Lissy
no information yet
Singer Sophie
batsman
Moledina Laila
no information yet
Spence Jemima
batsman
Phillips Charley
batsman
Sturge Megan
bowler
Phillips Charlotte
all rounder
Thompson Emily
no information yet
Reddy Prarthana
no information yet