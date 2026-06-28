H2h Kent vs Northamptonshire Steelbacks T20 T20 Blast, Women 28.06.2026

T20

KEN
KEN

105

NOR
NOR

104

Kent vs Northamptonshire Steelbacks

List a, One-Day Cup, League 2, Women

NORNorthamptonshire Steelbacks

307

KENKent

268

List a, One-Day Cup, League 2, Women

KENKent

163

NORNorthamptonshire Steelbacks

165