H2h Kent vs Sussex Sharks T20 T20 Blast, Women 25.05.2026

T20

KEN
KEN

132

SUS
SUS

130

Kent vs Sussex Sharks

List a, One-Day Cup, League 2, Women

SUSSussex Sharks

217

KENKent

218

T20, T20 Blast, Women

KENKent

65

SUSSussex Sharks

75

T20, T20 Blast, Women

SUSSussex Sharks

98

KENKent

95
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