Match details Kent vs Sussex Sharks T20 T20 Blast, Women 25.05.2026

T20

KEN
KEN

132

SUS
SUS

130

Match Info

Match:T20 Blast, League 2, Women 2026
Date:Friday, May 22, 2026 - Sunday, July 12, 2026
Toss:Sussex Sharks won the toss and opt to bat
Time:Monday, May 25, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Kent Squad

PlayersStreets Coco, Gordon Amy, Castle Kelly, Barnfather Elsa, Blinkhorn-Jones Madeleine, Bailey Laura, Young Hollie, Bilal Zeena, James Isabella, Gorham Sydney, Belt Megan
BenchBarnes Olivia, Bird Jessica, Callaghan Matilda Crystal, Callaghan Tilly, Cloke Izzy, Darlington Ella, Davies Molly, Davis Molly Willow, Grant Alice, Hobson Jodie, Jeer Genevieve, King Rachel, Kirby Isobel, Poole Grace, Singer Sophie, Spence Jemima, Sturge Megan, Thompson Emily

Sussex Sharks Squad

PlayersCollis Izzy, Adams Mollie, Patil Shristi, Johnson Bella, Green Chiara Marisa, Wilkinson Phoebe, Clarke Darcey, O'Neill Eve, Lewis Anna, Mullins Faye, Doherty Kali-Ann
BenchBeck SA, Buckle Anna, Champion Maya, Curling Lottie, Gentry Indigo, Gibb Daisy, Harman Nancy, Harvey Beth, Joseph Tia, Khan Regina Suddahazai Isabella, Lee Ava Georgina, Mullan Daisy, Mullins Hope, Noakes Alice, Norgrove Abigale, Pedley Georgie, Phillipson EF, Stanley Talitha, Taylor Maisie, Taylor Mary, Taylor Millie, Tulloch Poppy, Western Lucy, Westley Jasmine

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet