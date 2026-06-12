H2h Durham vs Derbyshire T20 T20 Blast 10.07.2026

T20

DUR
DUR
DER
DER
Durham vs Derbyshire

First class, County Championship

DURDurham

(96 ov.) 302/7

DERDerbyshire

T20, T20 Blast

DERDerbyshire

197

DURDurham

203

T20, T20 Blast

DURDurham

168

DERDerbyshire

152