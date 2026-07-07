Squads Durham vs Derbyshire T20 T20 Blast 10.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ackermann Colin
all rounder
Aldridge Kasey
all rounder
Andersson Martin
all rounder
Bedingham David
wicket keeper
Came Harry
batsman
Clark Graham
batsman
Donald Aneurin
batsman
Drissell George
bowler
Javed Akif
bowler
Kohli Virat
batsman
Jewell Caleb Paul
batsman
Lees Alex
batsman
Madsen Wayne
batsman
Minto James
no information yet
Montgomery Matthew
bowler
Mustard Haydon Samuel
no information yet
Morley Jack
bowler
Parkinson Callum
bowler
Naeem Muhammed
no information yet
Potts Matty
bowler
Potts Nicholas James
bowler
Raine Ben
all rounder
Singh Basra Amrit
no information yet
Rhodes Will
all rounder
Wagstaff Mitchell David
batsman
Robinson Luke
no information yet
Whiteley Ross
batsman
Robinson Oliver
wicket keeper
Sowter Nathan
bowler
Match has not started yet