Squads Durham vs Derbyshire T20 T20 Blast 10.07.2026

T20

DUR
DUR
DER
DER

Playing

DUR
DUR
DER
DER
First TeamSecond Team
Ackermann Colin

all rounder

Aldridge Kasey

all rounder

Andersson Martin

all rounder

Bedingham David

wicket keeper

Came Harry

batsman

Lees Alex

batsman

Minto James

no information yet

Mustard Haydon Samuel

no information yet

Naeem Muhammed

no information yet

Raine Ben

all rounder

Singh Basra Amrit

no information yet

Rhodes Will

all rounder

Robinson Luke

no information yet

Robinson Oliver

wicket keeper

Bench

DUR
DUR
DER
DER

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet