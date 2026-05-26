H2h Essex vs Hampshire T20 T20 Blast 10.07.2026

T20

ESS
ESS
HAM
HAM
Essex vs Hampshire

T20, T20 Blast

HAMHampshire

200

ESSEssex

170

First class, County Championship

ESSEssex

(22 ov.) 51/2

HAMHampshire

235

First class, County Championship

HAMHampshire

ESSEssex

(66 ov.) 219/3
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