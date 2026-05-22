H2h Yorkshire vs Nottinghamshire T20 T20 Blast 11.07.2026

T20

YOR
YOR
NOT
NOT
Yorkshire vs Nottinghamshire

T20, T20 Blast

NOTNottinghamshire

167

YORYorkshire

169

First class, County Championship

NOTNottinghamshire

(94 ov.) 298/6

YORYorkshire

T20, T20 Blast

NOTNottinghamshire

166

YORYorkshire

175
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