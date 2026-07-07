Squads Yorkshire vs Nottinghamshire T20 T20 Blast 11.07.2026

T20

YOR
YOR
NOT
NOT

Playing

YOR
YOR
NOT
NOT
First TeamSecond Team
Ali Hasan

bowler

Ali Moeen

all rounder

Bairstow Jonny

wicket keeper

Clarke Joe

wicket keeper

Bess Dom

bowler

Duckett Ben

wicket keeper

Chohan Jafer

all rounder

Hill George

all rounder

Howell Benny

all rounder

James Lyndon

all rounder

Lyth Adam

batsman

Moores Tom

wicket keeper

Pocklington Joe

no information yet

Vagadia Yash

all rounder

Seecharan Samuel Jack

no information yet

Bench

YOR
YOR
NOT
NOT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet