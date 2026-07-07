Squads Yorkshire vs Nottinghamshire T20 T20 Blast 11.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Hasan
bowler
Ahmed Farhan
bowler
Ali Moeen
all rounder
Ali Mohammad
bowler
Bairstow Jonny
wicket keeper
Clarke Joe
wicket keeper
Bess Dom
bowler
Duckett Ben
wicket keeper
Chohan Jafer
all rounder
Haynes Jack
batsman
Cliff Benjamin Michael
bowler
Henry Hayes James Philip
bowler
Hill George
all rounder
Howell Benny
all rounder
Luxton William
batsman
James Lyndon
all rounder
Lyth Adam
batsman
Martindale Ben
batsman
Milnes Matt
bowler
Moores Tom
wicket keeper
Moriarty Daniel
bowler
Munsey George
batsman
Revis Matthew L
batsman
Pennington Dillon
bowler
Tye Andrew
bowler
Pocklington Joe
no information yet
Vagadia Yash
all rounder
Seecharan Samuel Jack
no information yet
van Beek Logan
bowler
Stone Olly
bowler
Wharton James Henry
batsman
Match has not started yet