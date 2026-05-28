T20 Ireland Tri-Series, Women Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 28, 2026
03:00 PM
Ireland vs West Indies
T20 Ireland Tri-Series, Women
Clontarf Cricket Club, Dublin
May 29, 2026
03:00 PM
Pakistan vs West Indies
T20 Ireland Tri-Series, Women
Clontarf Cricket Club, Dublin
May 31, 2026
03:00 PM
Ireland vs Pakistan
T20 Ireland Tri-Series, Women
Clontarf Cricket Club, Dublin
Jun 01, 2026
03:00 PM
Ireland vs West Indies
T20 Ireland Tri-Series, Women
Clontarf Cricket Club, Dublin
Jun 03, 2026
03:00 PM
Pakistan vs West Indies
T20 Ireland Tri-Series, Women
Clontarf Cricket Club, Dublin
Jun 04, 2026
03:00 PM
Ireland vs Pakistan
T20 Ireland Tri-Series, Women
Clontarf Cricket Club, Dublin