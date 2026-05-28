T20 Ireland Tri-Series, Women Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 28, 2026

03:00 PM

Ireland vs West Indies

T20 Ireland Tri-Series, Women

Clontarf Cricket Club, Dublin

May 29, 2026

03:00 PM

Pakistan vs West Indies

T20 Ireland Tri-Series, Women

Clontarf Cricket Club, Dublin

May 31, 2026

03:00 PM

Ireland vs Pakistan

T20 Ireland Tri-Series, Women

Clontarf Cricket Club, Dublin

Jun 01, 2026

03:00 PM

Ireland vs West Indies

T20 Ireland Tri-Series, Women

Clontarf Cricket Club, Dublin

Jun 03, 2026

03:00 PM

Pakistan vs West Indies

T20 Ireland Tri-Series, Women

Clontarf Cricket Club, Dublin

Jun 04, 2026

03:00 PM

Ireland vs Pakistan

T20 Ireland Tri-Series, Women

Clontarf Cricket Club, Dublin

T20 Ireland Tri-Series, Women Team List

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West Indies

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Ireland

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