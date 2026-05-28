Clontarf Cricket Club Dublin Ireland

Clontarf Cricket Club
Country:Ireland
Country Code:IRL
City:Dublin
Capacity:4000

Clontarf Cricket Club Schedule

T20 Ireland Tri-Series, Women

ResultIreland vs West Indies

Ireland vs West Indies

T20 Ireland Tri-Series, Women

Clontarf Cricket Club, Dublin

IRL

IRL

103

WIN

WIN

104

ResultPakistan vs West Indies

Pakistan vs West Indies

T20 Ireland Tri-Series, Women

Clontarf Cricket Club, Dublin

PAK

PAK

174

WIN

WIN

199

ResultIreland vs Pakistan

Ireland vs Pakistan

T20 Ireland Tri-Series, Women

Clontarf Cricket Club, Dublin

IRL

IRL

177

PAK

PAK

176

ResultIreland vs West Indies

Ireland vs West Indies

T20 Ireland Tri-Series, Women

Clontarf Cricket Club, Dublin

IRL

IRL

99

WIN

WIN

141

ResultPakistan vs West Indies

Pakistan vs West Indies

T20 Ireland Tri-Series, Women

Clontarf Cricket Club, Dublin

PAK

PAK

111

WIN

WIN

ResultIreland vs Pakistan

Ireland vs Pakistan

T20 Ireland Tri-Series, Women

Clontarf Cricket Club, Dublin

IRL

IRL

PAK

PAK