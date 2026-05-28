T20 Ireland Tri-Series, Women
Ireland vs West Indies
T20 Ireland Tri-Series, Women
Clontarf Cricket Club, Dublin
IRL
103
WIN
104
Pakistan vs West Indies
T20 Ireland Tri-Series, Women
Clontarf Cricket Club, Dublin
PAK
174
WIN
199
Ireland vs Pakistan
T20 Ireland Tri-Series, Women
Clontarf Cricket Club, Dublin
IRL
177
PAK
176
Ireland vs West Indies
T20 Ireland Tri-Series, Women
Clontarf Cricket Club, Dublin
IRL
99
WIN
141
Pakistan vs West Indies
T20 Ireland Tri-Series, Women
Clontarf Cricket Club, Dublin
PAK
111
WIN
Ireland vs Pakistan
T20 Ireland Tri-Series, Women
Clontarf Cricket Club, Dublin
IRL
PAK