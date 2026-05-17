Squads Fiji vs Korea Republic T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 17.05.2026

T20i

FIJ
FIJ

107

KOR
KOR

109

Playing

FIJ
FIJ
KOR
KOR

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

FIJ
FIJ
KOR
KOR
First TeamSecond Team
Acawei Noa

batsman

Broomfield Aiden

no information yet

Dilruksha

no information yet

Beitaki Metuisela

wicket keeper

Khalid Areeb

no information yet

Kuldeep Gujar

all rounder

Gauna Ledua

no information yet

Lal Amir

bowler

Jikoibure Taleivuli

no information yet

Maduranga Sameera

no information yet

Muhammad Nadeem

no information yet

Tayaga Kitione

no information yet

Parsons Alex

no information yet

Tikotikoca Manase

no information yet

Parsons Hyeon

no information yet

Pitabeddara Sameera

no information yet

Veiqravi Vilisoni

no information yet

Ranasinghe Chamith

no information yet

Sagheer Ahmad

no information yet

Waqabaca Savenaca

no information yet

Venusara Daham

no information yet