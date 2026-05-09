Match details Indonesia vs Samoa T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 09.05.2026

T20i

IND
IND

92

SAM
SAM

93

Match Info

Match:T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
Date:Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
Toss:Samoa won the toss and opt to bat
Time:Saturday, May 09, 2026 12:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Indonesia Squad

PlayersPriandana Gede, Jegannathan Sudhakar, Chaddha Kavin, Tiwari Gaurav, Gamantika I Kadek, Yudha Verdian Muhammad, Kusuma Kadek Dharma, Hawoe Danilson Johanis, Arta Gede Darma, Tadarus Muhammad Anjar, Banunaek Ferdinando
BenchAbdillah Rahayu Apriliandi, Artawan I Ketut Edi Guna, Kharvi Sampath, Shetty Dhanesh Kumar

Samoa Squad

PlayersVisser Darius, Solia Sean, Mailata Benjamin, Cotter Sean, French Samuel, Sululoto Fereti, Nash Solomon, Tiai Saumani, Burgess Daniel, Sola Samson, Jasmat Caleb
BenchMaiava Maletino Lane, Mead Noah, Tugaga Ili

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet