Squads Indonesia vs Samoa T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 09.05.2026

T20i

IND
IND

92

SAM
SAM

93

Playing

IND
IND
SAM
SAM
First TeamSecond Team
Priandana Gede

no information yet

Visser Darius

no information yet

Jegannathan Sudhakar

no information yet

Solia Sean

all rounder

Chaddha Kavin

no information yet

Mailata Benjamin

no information yet

Tiwari Gaurav

no information yet

French Samuel

no information yet

Yudha Verdian Muhammad

no information yet

Sululoto Fereti

all rounder

Kusuma Kadek Dharma

wicket keeper

Nash Solomon

no information yet

Tiai Saumani

wicket keeper

Arta Gede Darma

all rounder

Burgess Daniel

all rounder

Jasmat Caleb

all rounder

Bench

IND
IND
SAM
SAM
First TeamSecond Team
Abdillah Rahayu Apriliandi

no information yet

Mead Noah

no information yet

Kharvi Sampath

no information yet

Shetty Dhanesh Kumar

no information yet