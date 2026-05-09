Squads Indonesia vs Samoa T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 09.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Priandana Gede
no information yet
Visser Darius
no information yet
Jegannathan Sudhakar
no information yet
Solia Sean
all rounder
Chaddha Kavin
no information yet
Mailata Benjamin
no information yet
Tiwari Gaurav
no information yet
Cotter Sean
batsman
Gamantika I Kadek
batsman
French Samuel
no information yet
Yudha Verdian Muhammad
no information yet
Sululoto Fereti
all rounder
Kusuma Kadek Dharma
wicket keeper
Nash Solomon
no information yet
Hawoe Danilson Johanis
bowler
Tiai Saumani
wicket keeper
Arta Gede Darma
all rounder
Burgess Daniel
all rounder
Tadarus Muhammad Anjar
batsman
Sola Samson
batsman
Banunaek Ferdinando
bowler
Jasmat Caleb
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Abdillah Rahayu Apriliandi
no information yet
Maiava Maletino Lane
batsman
Artawan I Ketut Edi Guna
bowler
Mead Noah
no information yet
Kharvi Sampath
no information yet
Tugaga Ili
bowler
Shetty Dhanesh Kumar
no information yet