Squads Mongolia vs Thailand T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 09.10.2026

T20i

MON
MON
THA
THA

Playing

MON
MON
THA
THA
First TeamSecond Team
Amarmend Temullen

no information yet

Batjargal Turbold

no information yet

Batkhuyag Enkhbat

no information yet

Ganbold Gandemberel

no information yet

Gantulga Sodbileg

no information yet

Natsagdorj Sanchir

no information yet

Od Lutbayar

wicket keeper

Shurentsetseg Zoljavkhlan

no information yet

Vivekanandan Mohan

no information yet

Bench

MON
MON
THA
THA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet