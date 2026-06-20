Aadithya Vishwa Karma

Aadithya Vishwa Karma

Full name:Aadithya Vishwa Karma
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Shivamogga Yodhas

Aadithya Vishwa Karma Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another Players

Rohit, K

Rohit, K

Rayyan, Mohammed Ibrahim

Rayyan, Mohammed Ibrahim

Naveen, Rohan

Naveen, Rohan

Koushik, V

Koushik, V

Shivaraj, S

Shivaraj, S

Sharath, HS

Sharath, HS

Pradeep, T

Pradeep, T

Sagar, Vinay

Sagar, Vinay

Deshpande, Pavan

Deshpande, Pavan

Mithun, Abhimanyu

Mithun, Abhimanyu