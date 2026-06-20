Hosagivappa Shivalingaiah Sharath

T20 Maharaja Trophy
Shivamogga Yodhas vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
SHI
190
MYW
100
Bengaluru Blasters vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
BBL
124
SHI
119
Gulbarga Mystics vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
GUL
232
SHI
137
Hubli Tigers vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
HUT
178
SHI
220
Shivamogga Yodhas vs Bengaluru Blasters
T20 Maharaja Trophy
SHI
173
BBL
177
Shivamogga Yodhas vs Coastal Kings Mangaluru
T20 Maharaja Trophy
SHI
113
COA
118
Shivamogga Yodhas vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
SHI
180
GUL
126
Coastal Kings Mangaluru vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
COA
162
SHI
165
Shivamogga Yodhas vs Hubli Tigers
T20 Maharaja Trophy
SHI
207
HUT
169
Mysore Warriors vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
MYW
SHI