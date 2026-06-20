Hosagivappa Shivalingaiah Sharath

Hosagivappa Shivalingaiah Sharath

bowler

Full name:Hosagivappa Shivalingaiah Sharath
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Shivamogga Yodhas

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches28169
Innings49169
Overs788.3134.230.0
Balls---
Maidens18952
Runs2206632194
Wickets86177
Avg25.6537.1727.71
SR55.0147.4125.71
Eco2.794.76.46
BB842
4w410
5w400
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches28169
Innings3244
Not outs1720
Runs7358
Balls Faced3041018
Avg4.862.52
SR24.015044.44
Fours1010
Fifties000
Sixies000
Highest1245
Hundreds000

Hosagivappa Shivalingaiah Sharath Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another Players

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