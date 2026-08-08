Squads Kashi Rudras vs Noida Super Kings T20 T20 Uttar Pradesh League 28.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bishem Sachin Singh
no information yet
Alam Mirza Danish
batsman
Dubey Akshay
no information yet
Bharadwaj Arjun
bowler
Khan Kamil
no information yet
Dwivedi Rohit
bowler
Malik Ankur Sohanveer
no information yet
Javed Muhammad
no information yet
Mavi Shivam
bowler
Kishan j
all rounder
Pandey Priyanshu
no information yet
Pawadia Tarun
batsman
Rai Atal Bihari Vipin
batsman
Prashar Chaitanya
no information yet
Shahbaz Mirza
batsman
Pratap Nilotpalendu
wicket keeper
Sharma Karan
all rounder
Raghuvanshi Shantanu
batsman
Singh Ajay
batsman
Rana Nitish
batsman
Singh Shiva
bowler
Shuaib Mohd
no information yet
Singh Yashovardhan
all rounder
Solanki Manish
batsman
Singhwal Rajat
bowler
Tyagi Kunal
bowler
Match has not started yet