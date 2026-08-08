Squads Kashi Rudras vs Noida Super Kings T20 T20 Uttar Pradesh League 28.08.2026

T20

KAS
KAS
NOI
NOI

Playing

KAS
KAS
NOI
NOI
First TeamSecond Team
Bishem Sachin Singh

no information yet

Dubey Akshay

no information yet

Khan Kamil

no information yet

Malik Ankur Sohanveer

no information yet

Javed Muhammad

no information yet

Kishan j

all rounder

Pandey Priyanshu

no information yet

Prashar Chaitanya

no information yet

Pratap Nilotpalendu

wicket keeper

Sharma Karan

all rounder

Singh Ajay

batsman

Shuaib Mohd

no information yet

Bench

KAS
KAS
NOI
NOI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet