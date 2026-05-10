Amy Griffiths

Amy Griffiths

batsman

Full name:Amy Griffiths

Teams

2026 Teams

Worcestershire Rapids Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches4
Innings3
Overs12.0
Balls-
Maidens1
Runs71
Wickets3
Avg23.66
SR24
Eco5.91
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches4
Innings3
Not outs0
Runs31
Balls Faced51
Avg10.33
SR60.78
Fours5
Fifties0
Sixies0
Highest30
Hundreds0

Amy Griffiths Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

Another Players

Beach, Jess

Beach, Jess

Roberts, Charlotte

Roberts, Charlotte

Boycott, Clare

Boycott, Clare

Bertwhistle, Flora

Bertwhistle, Flora

Maund, Amy

Maund, Amy

Hill, Imogen

Hill, Imogen

Gough, Olivia

Gough, Olivia

Samarakoon, Samadhi

Samarakoon, Samadhi

Gillgrass, Bryony

Gillgrass, Bryony

Davis, Ruby

Davis, Ruby