Arjun P Murthy

Tamil Nadu Premier League
Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings
Tamil Nadu Premier League
CHEG
NEL
Chepauk Super Gillies vs Tiruppur Tamizhans
Tamil Nadu Premier League
CHEG
TIR
Dindigul Dragons vs Chepauk Super Gillies
Tamil Nadu Premier League
DID
CHEG
Chepauk Super Gillies vs Salem Spartans
Tamil Nadu Premier League
CHEG
SAL
Madurai Panthers vs Chepauk Super Gillies
Tamil Nadu Premier League
MAP
CHEG
Chepauk Super Gillies vs Lyca Kovai Kings
Tamil Nadu Premier League
CHEG
LKK
Ruby Trichy Warriors vs Chepauk Super Gillies
Tamil Nadu Premier League
RTW
CHEG