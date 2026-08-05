Match details Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings T20 Tamil Nadu Premier League 05.08.2026

T20

CHEG
CHEG
NEL
NEL

Match Info

Match:Tamil Nadu Premier League 2026
Date:Tuesday, August 04, 2026 - Friday, August 28, 2026
Toss:Chepauk Super Gillies won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, August 05, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Chepauk Super Gillies Squad

PlayersAhmed Waseem, Jagadeesan Narayan, K Aashiq, Arvindh R Ram, Raj S Dinesh, Prasath M. Mohana, K Singh Swapnil, Valthapa Ashwanth, Vignesh M, Tanwar Abhishek, Silambarasan M, Kumar J Prem
BenchAadithiya GG Harish, Arun B, Ashwin Murugan, G Rajalingam, Krishna N Sunil, Lokesh Raj TD, Mokit Hariharan RS, Sujay S

Nellai Royal Kings Squad

PlayersKumar Santhosh, SR Athish, Guruswamy Ajitesh, Mukilesh U, Easwaran Rithik, Yadav R Sonu, Harish NS, Khan Muhammed Adnan, Rohit Ramalingam, Cherian B Emmanuel, Rathi Sachin, Rocky B
BenchBala Yoghi Arun, Karthik Arun, Kumar M Uday, Kumar Risheek, Rohan J, Selvaganapathi S, V Yudheeshwaran

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet