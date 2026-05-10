C Baker-Smith

One-Day Cup, League 2, Women
Middlesex vs Worcestershire Rapids
One-Day Cup, League 2, Women
MID
220
WOR
217
Derbyshire Falcons vs Worcestershire Rapids
One-Day Cup, League 2, Women
DER
203
WOR
304
Worcestershire Rapids vs Kent
One-Day Cup, League 2, Women
WOR
296
KEN
297
Worcestershire Rapids vs Glamorgan
One-Day Cup, League 2, Women
WOR
GLAM
Northamptonshire Steelbacks vs Worcestershire Rapids
One-Day Cup, League 2, Women
NOR
WOR
Worcestershire Rapids vs Gloucestershire
One-Day Cup, League 2, Women
WOR
GLO