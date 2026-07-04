Japan Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Japan

Miyaji, Shizuka

Japan

Kano, Akari

Japan

Tiwari, Aarav

Japan

Phadke, Aditya

Japan

Hiratsuka, Shotaro

Japan

Lake, Kiefer Yamamoto

Japan

Hardgrave-Abe, Koji

Japan

Sivakumar, Rithvik

Japan

Kakinuma, Hirotake

Japan

Taniyama, Makoto

Japan

Ravichandran, Sabaorish

Japan

Miyauchi, Wataru

Japan

Kubota, Kohei

Japan

Kumbhare, Piyush

Japan

Takada, Tsuyoshi

Japan

Mccomb, Declan

Japan

Takahashi, Ibrahim

Japan

Lake, Lachlan

Japan

Kadowaki-Fleming, Kendel

Japan

Ota, Kurumi

Japan

Yoshioka, Minami

Japan

Goto, Hinase

Japan

Iwasaki, Haruna

Japan

Chandel, Ahilya

Japan

Kato, Shimako

Japan

Fujikawa, Ayumi

Japan

Oda, Erika

Japan

Yanagida, Mai

Japan

Yasumoto, Nonoha

Japan

Sumi, Seika

Japan

Kimura, Shogo

Japan

Shirai-Patmore, Alexander

Japan

Sakurano-Thomas, Reo

Japan

Hinze, Charles

Japan

Gou Ito-Davis, Benjamin

Japan

Fujikawa, Kiyo

Japan

Nishimura, Akari

Japan

Kaswan, Mamta

Japan

Slater, Shoma

Japan

Kelly, Hugo

Japan

Ozeki, Ryuki

Japan

Nakayama-Cook, Skyler

Japan

Wall, Kai

Japan

Hinze, Gabriel

Japan

Hara-Hinze, Montgomery

Japan

Kobayashi-Doggett, Kaisei

Japan

Sekine, Chihaya

Japan

Waduge, Sandev Aaryan

Japan

Waugh, Taylor

Japan