Dhruv Prabhakar

Dhruv Prabhakar

wicket keeper

Full name:Dhruv Prabhakar
Batting style:left handed batsman

Teams

2026 Teams

Karnataka

Shivamogga Yodhas

Dhruv Prabhakar Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another Players

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