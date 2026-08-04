DT Chandrasekar

DT Chandrasekar

bowler

Full name:DT Chandrasekar
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Dindigul Dragons

Tamil Nadu

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches754
Innings853
Overs32.021.011.0
Balls---
Maidens620
Runs10810684
Wickets105
Avg1083316.8
SR1922413.2
Eco3.375.047.63
BB123
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches754
Innings1053
Not outs000
Runs2035623
Balls Faced54911625
Avg20.311.27.66
SR36.9748.2792
Fours2552
Fifties100
Sixies000
Highest563315
Hundreds000

DT Chandrasekar Schedule & Results

Tamil Nadu Premier League

Another Players

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