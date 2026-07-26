Gurbaz Bajwa

Global T20 Canada
Mississauga Bangla Tigers vs Montreal Tigers
Global T20 Canada
MIS
MON
Vancouver Knights vs Mississauga Bangla Tigers
Global T20 Canada
VAN
MIS
Toronto Nationals vs Mississauga Bangla Tigers
Global T20 Canada
TOR
MIS
Mississauga Bangla Tigers vs Surrey Jaguars
Global T20 Canada
MIS
SUR
Brampton Wolves vs Mississauga Bangla Tigers
Global T20 Canada
BRA
MIS
Surrey Jaguars vs Mississauga Bangla Tigers
Global T20 Canada
SUR
MIS
Brampton Wolves vs Mississauga Bangla Tigers
Global T20 Canada
BRA
MIS