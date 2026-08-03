Match details Brampton Wolves vs Mississauga Bangla Tigers T20i Global T20 Canada 03.08.2026

T20i

BRA
BRA
MIS
MIS

Match Info

Match:Global T20 Canada 2026
Date:Saturday, July 25, 2026 - Tuesday, August 11, 2026
Toss:no information yet
Time:Monday, August 03, 2026 03:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Brampton Wolves Squad

Players
BenchBahia Harmandeep, Brathwaite Carlos, Brown Josh, Dutt Aryan, Herft Kobe, Jarvis Jack, Jawadullah Muhammad, Johnson Aaron, Mansingh Abhijai, Munsey George, Singh Ravinder Pal, Singh Robin, Singh Semarjeet, Tathgur Kanwarpal, Tye Andrew, Warner David, Webster Beau

Mississauga Bangla Tigers Squad

Players
BenchAhmed Iftikhar, Al Hasan Shakib, Bajwa Gurbaz, Dosanjh Navjot, Gurbaz Rahmanullah, Heyliger Dillon, Islam Shoriful, Khan Farhan, Muhammad Waseem, Parbeja Nav, Pathan Rayyan, Reddy Ravinder, Sidhu Gurpal Singh, Singh Pargat, Singh Tajinder, Smith Odean, Wiese David, Zazai Hazrat

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet