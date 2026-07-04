Zahoor Khan

T20 Lanka Premier League
Galle Gallants vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
GAL
JAF
Colombo Kaps vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
COL
GAL
Dambulla Sixers vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
DAM
GAL
Galle Gallants vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
GAL
JAF
Galle Gallants vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
GAL
KAN
Dambulla Sixers vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
DAM
GAL
Kandy Royals vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
KAN
GAL
Colombo Kaps vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
COL
GAL