Zahoor Khan

Zahoor Khan

bowler

Full name:Zahoor Khan
Nationality:United Arab Emirates
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Galle Gallants

Mi Emirates

United Arab Emirates

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches5949308362
Innings5949558362
Overs458.2177.1923.3643.0218.1
Balls-----
Maidens241162311
Runs23111211303032881564
Wickets896211312473
Avg25.9619.5326.8126.5121.42
SR30.8917.1449.0331.1117.93
Eco5.046.833.285.117.16
BB641264
4w22432
5w10620
10w00100

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches5949308362
Innings389384910
Not outs16515186
Runs149117317511
Balls Faced2582326032523
Avg6.772.753.175.642.75
SR57.7547.8228.0753.8447.82
Fours1116161
Fifties00000
Sixies40040
Highest23610236
Hundreds00000

Zahoor Khan Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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