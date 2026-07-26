Match details Mississauga Bangla Tigers vs Montreal Tigers T20i Global T20 Canada 26.07.2026

T20i

MIS
MIS
MON
MON

Match Info

Match:Global T20 Canada 2026
Date:Saturday, July 25, 2026 - Tuesday, August 11, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, July 26, 2026 03:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Mississauga Bangla Tigers Squad

Players
BenchAhmed Iftikhar, Al Hasan Shakib, Bajwa Gurbaz, Dosanjh Navjot, Gurbaz Rahmanullah, Heyliger Dillon, Islam Shoriful, Khan Farhan, Muhammad Waseem, Parbeja Nav, Pathan Rayyan, Reddy Ravinder, Sidhu Gurpal Singh, Singh Pargat, Singh Tajinder, Smith Odean, Wiese David, Zazai Hazrat

Montreal Tigers Squad

Players
BenchBajwa Dilpreet Singh, Bosch Corbin, Dhull Parveen, Erasmus Gerhard, Hundal Yuvraj Singh, Khan Zahoor, Latham Tom, Lynn Chris, Manenti Benjamin, Naveen-ul-Haq, Omarzai Azmatullah, Raina Prabhasees, Randhawa Charanjit, Ravi Anoop, Rutherford Sherfane, Saifuddin Mohammad, Sana Kaleem, Varadharajan Aaditya

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet