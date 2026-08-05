Match details Surrey Jaguars vs Mississauga Bangla Tigers T20i Global T20 Canada 05.08.2026

T20i

SUR
SUR
MIS
MIS

Match Info

Match:Global T20 Canada 2026
Date:Saturday, July 25, 2026 - Tuesday, August 11, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, August 05, 2026 03:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Surrey Jaguars Squad

Players
BenchBhagwan Udhaya, Cheema Rizwan, Dhaliwal Navneet, Gill Mansab, Hinds Terrance, Joshi Padam, Lister Benjamin, Mayers Kyle, McMullen Brandon, Movva Shreyas, Nabi Mohammad, Narine Sunil, Siddiqui Junaid, Singh Harmeet, Singh Virandeep, Stoinis Marcus, Tariq Hamza, van Beek Logan

Mississauga Bangla Tigers Squad

Players
BenchAhmed Iftikhar, Al Hasan Shakib, Bajwa Gurbaz, Dosanjh Navjot, Gurbaz Rahmanullah, Heyliger Dillon, Islam Shoriful, Khan Farhan, Muhammad Waseem, Parbeja Nav, Pathan Rayyan, Reddy Ravinder, Sidhu Gurpal Singh, Singh Pargat, Singh Tajinder, Smith Odean, Wiese David, Zazai Hazrat

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet