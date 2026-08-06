Hari C Nishaanth

Tamil Nadu Premier League
Salem Spartans vs Lyca Kovai Kings
Tamil Nadu Premier League
SAL
160
LKK
194
Salem Spartans vs Ruby Trichy Warriors
Tamil Nadu Premier League
SAL
RTW
Salem Spartans vs Madurai Panthers
Tamil Nadu Premier League
SAL
MAP
Chepauk Super Gillies vs Salem Spartans
Tamil Nadu Premier League
CHEG
SAL
Salem Spartans vs Dindigul Dragons
Tamil Nadu Premier League
SAL
DID
Nellai Royal Kings vs Salem Spartans
Tamil Nadu Premier League
NEL
SAL
Tiruppur Tamizhans vs Salem Spartans
Tamil Nadu Premier League
TIR
SAL