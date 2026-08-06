Hari C Nishaanth

Hari C Nishaanth

Full name:Hari C Nishaanth

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Hari C Nishaanth Schedule & Results

Tamil Nadu Premier League

Hari Nishaanth News

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If you want to know all the wins and losses of cricketer Hari Nishaanth, here you will find everything: what cricket records he has already set, how he trains, in which matches he plans to participate.

Syed Mushtaq Ali T20 | Tamil Nadu breeze through to final with seven-wicket win

Syed Mushtaq Ali T20 | Tamil Nadu breeze through to final with seven-wicket win

Tamil Nadu eased their way through to the final of the 2019 edition of the Syed Mushtaq Ali T20 tournament with a seven-wicket win over Rajasthan. After their seven-man bowling attack restricted Rajasthan to a mere 112 for nine, Tamil Nadu rode on Washington Sundar’s fifty to clinch victory.

Hari Nishaanth06:20 PM, 25 September, 2019

Vijay Hazare Trophy | Elite Group C - Tamil Nadu, Tripura and Railways register crushing wins

Hari Nishaanth10:15 AM, 09 September, 2019

Reports | R Ashwin and Vijay Shankar named in Tamil Nadu probables for Vijay Hazare Trophy

Another Players

Jamal, Jafar

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Prasanth, R

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Khan, Adnan

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Shankar, Vijay

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R Karthikeyan

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Sathvik V P, Amith

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Kishoor

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Sundar, Washington

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Guru Kedarnath, VRS

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Ganesh, S

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