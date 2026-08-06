Hari C Nishaanth

Syed Mushtaq Ali T20 | Tamil Nadu breeze through to final with seven-wicket win

Tamil Nadu eased their way through to the final of the 2019 edition of the Syed Mushtaq Ali T20 tournament with a seven-wicket win over Rajasthan. After their seven-man bowling attack restricted Rajasthan to a mere 112 for nine, Tamil Nadu rode on Washington Sundar’s fifty to clinch victory.