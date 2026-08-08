Squads Nellai Royal Kings vs Salem Spartans T20 Tamil Nadu Premier League 20.08.2026

T20

NEL
NEL
SAL
SAL

Playing

NEL
NEL
SAL
SAL
First TeamSecond Team
Bala Yoghi Arun

no information yet

Abishiek S

batsman

Easwaran Rithik

wicket keeper

Iyappan B.

batsman

Guruswamy Ajitesh

no information yet

Harish NS

bowler

Kavin R

wicket keeper

Karthik Arun

wicket keeper

Kumar S Harish

all rounder

Kumar M Uday

no information yet

Kumar Risheek

no information yet

Kumar Santhosh

no information yet

Mukilesh U

batsman

Rahul D

no information yet

Rocky B

all rounder

Rohan J

batsman

Sandhu Sunny

all rounder

Selvaganapathi S

no information yet

SR Athish

no information yet

Vedaguru Dinesh

no information yet

Yadav R Sonu

all rounder

Bench

NEL
NEL
SAL
SAL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet