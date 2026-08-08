Squads Nellai Royal Kings vs Salem Spartans T20 Tamil Nadu Premier League 20.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bala Yoghi Arun
no information yet
Abishiek S
batsman
Cherian B Emmanuel
batsman
Arun Mozhi ME Yazh
bowler
Easwaran Rithik
wicket keeper
Iyappan B.
batsman
Guruswamy Ajitesh
no information yet
Kandepan Sudhan Sanjeevi
batsman
Harish NS
bowler
Kavin R
wicket keeper
Karthik Arun
wicket keeper
Kumar Boopathi Vaishna
batsman
Khan Muhammed Adnan
batsman
Kumar S Harish
all rounder
Kumar M Uday
no information yet
Manikandan Karthick
bowler
Kumar Risheek
no information yet
Mohammed M
bowler
Kumar Santhosh
no information yet
Nishanth C Hari
batsman
Mukilesh U
batsman
Poiyamozhi M
bowler
Rathi Sachin
bowler
Rahul D
no information yet
Rocky B
all rounder
Rajagopal Nidhish
all rounder
Rohan J
batsman
Ram S Ajith
bowler
Rohit Ramalingam
bowler
Sandhu Sunny
all rounder
Selvaganapathi S
no information yet
Shah Rahil
bowler
SR Athish
no information yet
Vedaguru Dinesh
no information yet
V Yudheeshwaran
bowler
Vivek Rajendran
batsman
Yadav R Sonu
all rounder
Match has not started yet