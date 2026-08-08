Match details Nellai Royal Kings vs Salem Spartans T20 Tamil Nadu Premier League 20.08.2026

T20

NEL
NEL
SAL
SAL

Match Info

Match:Tamil Nadu Premier League 2026
Date:Tuesday, August 04, 2026 - Friday, August 28, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, August 20, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Nellai Royal Kings Squad

PlayersBala Yoghi Arun, Cherian B Emmanuel, Easwaran Rithik, Guruswamy Ajitesh, Harish NS, Karthik Arun, Khan Muhammed Adnan, Kumar M Uday, Kumar Risheek, Kumar Santhosh, Mukilesh U, Rathi Sachin, Rocky B, Rohan J, Rohit Ramalingam, Selvaganapathi S, SR Athish, V Yudheeshwaran, Yadav R Sonu
Benchno information yet

Salem Spartans Squad

PlayersAbishiek S, Arun Mozhi ME Yazh, Iyappan B., Kandepan Sudhan Sanjeevi, Kavin R, Kumar Boopathi Vaishna, Kumar S Harish, Manikandan Karthick, Mohammed M, Nishanth C Hari, Poiyamozhi M, Rahul D, Rajagopal Nidhish, Ram S Ajith, Sandhu Sunny, Shah Rahil, Vedaguru Dinesh, Vivek Rajendran
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet