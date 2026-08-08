Match details Tiruppur Tamizhans vs Salem Spartans T20 Tamil Nadu Premier League 22.08.2026

T20

TIR
TIR
SAL
SAL

Match Info

Match:Tamil Nadu Premier League 2026
Date:Tuesday, August 04, 2026 - Friday, August 28, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, August 22, 2026 10:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Tiruppur Tamizhans Squad

PlayersA Esakkimuthu, Achyuth CV, Anovankar V, Dev Kumar Akshay, Ganesh S, K Shantanu, Kishore Sai, M Bharath, M Mathivannan, M Vishal, Mohamed Ali S, Natarajan Thangarasu, Paul Pradosh Ranjan, Prasath S Mohan, R Silambarasan, Raheja Tushar, Rajendran Deepa Pranav Ragavendra, Sasidev Uthirasamy, Sathvik V P Amith, Wafar K
Benchno information yet

Salem Spartans Squad

PlayersAbishiek S, Arun Mozhi ME Yazh, Iyappan B., Kandepan Sudhan Sanjeevi, Kavin R, Kumar Boopathi Vaishna, Kumar M Uday, Kumar S Harish, Manikandan Karthick, Mohammed M, Nishanth C Hari, Poiyamozhi M, Rahul D, Rajagopal Nidhish, Ram S Ajith, Sandhu Sunny, Shah Rahil, Vedaguru Dinesh, Vivek Rajendran
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet