Hassan Eisakhil

Hassan Eisakhil

batsman

Full name:Hassan Eisakhil

Teams

2026 Teams

Afghanistan

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches8
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches8
Innings8
Not outs2
Runs214
Balls Faced195
Avg35.66
SR109.74
Fours21
Fifties2
Sixies8
Highest76
Hundreds0

Hassan Eisakhil Schedule & Results

T20 Asian Games

ResultJapan vs Afghanistan

Japan vs Afghanistan

T20 Asian Games

Korogi Sports Park

JAP

JAP

81

AFG

AFG

129

UpcomingAfghanistan vs Nepal

Afghanistan vs Nepal

T20 Asian Games

Korogi Sports Park in Nisshin

AFG

AFG

NEP

NEP

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