T20 Asian Games
Japan vs Afghanistan
T20 Asian Games
Korogi Sports Park
JAP
81
AFG
129
Afghanistan vs Nepal
T20 Asian Games
Korogi Sports Park in Nisshin
AFG
NEP
batsman
|Full name:
|Hassan Eisakhil
|League
|T20
|Matches
|8
|Innings
|0
|Overs
|0
|Balls
|-
|Maidens
|0
|Runs
|0
|Wickets
|0
|Avg
|0
|SR
|0
|Eco
|0
|BB
|0
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
|League
|T20
|Matches
|8
|Innings
|8
|Not outs
|2
|Runs
|214
|Balls Faced
|195
|Avg
|35.66
|SR
|109.74
|Fours
|21
|Fifties
|2
|Sixies
|8
|Highest
|76
|Hundreds
|0
T20 Asian Games
Korogi Sports Park
JAP
81
AFG
129
T20 Asian Games
Korogi Sports Park in Nisshin
AFG
NEP