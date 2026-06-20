Nihal Umesh Kotian Ullal

Nihal Umesh Kotian Ullal

wicket keeper

Full name:Nihal Umesh Kotian Ullal
Nationality:India
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Shivamogga Yodhas

Career Averages

Bowling

LeagueList a
Matches1
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueList a
Matches1
Innings0
Not outs0
Runs0
Balls Faced0
Avg0
SR0
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest0
Hundreds0

Nihal Umesh Kotian Ullal Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

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