Krish Patel

Krish Patel

batsman

Full name:Krish Patel
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Northamptonshire

Career Averages

Bowling

LeagueList a
Matches1
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueList a
Matches1
Innings1
Not outs0
Runs30
Balls Faced46
Avg30
SR65.21
Fours2
Fifties0
Sixies1
Highest30
Hundreds0

Krish Patel Schedule & Results

County Championship

Another Players

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