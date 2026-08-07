Kushagra Sharma

Kushagra Sharma

bowler

Full name:Kushagra Sharma

Teams

2026 Teams

Kanpur Superstar

Kushagra Sharma Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

Khanna, Shubh

Khanna, Shubh

Pandey, Vishal

Pandey, Vishal

Tomar, Sandeep Kumar

Tomar, Sandeep Kumar

Chaudhary, Prashant

Chaudhary, Prashant

Singh, Satnam

Singh, Satnam

Yadav, Ansh

Yadav, Ansh

Vivek

Vivek

Kumar, Ajay

Kumar, Ajay

Singh, Adarsh

Singh, Adarsh

Rajpal, Rahul

Rajpal, Rahul