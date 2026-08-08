Squads Kanpur Superstar vs Noida Super Kings T20 T20 Uttar Pradesh League 29.08.2026

T20

KAN
KAN
NOI
NOI

Playing

KAN
KAN
NOI
NOI
First TeamSecond Team
Khanna Shubh

wicket keeper

Javed Muhammad

no information yet

Kishan j

all rounder

Saini Pranjal

wicket keeper

Prashar Chaitanya

no information yet

Pratap Nilotpalendu

wicket keeper

Singh Adarsh

no information yet

Yadav Ansh

no information yet

Bench

KAN
KAN
NOI
NOI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet