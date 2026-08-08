Squads Kanpur Superstar vs Noida Super Kings T20 T20 Uttar Pradesh League 29.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chaudhary Prashant
bowler
Alam Mirza Danish
batsman
Khan Aquib
bowler
Bharadwaj Arjun
bowler
Khanna Shubh
wicket keeper
Dwivedi Rohit
bowler
Pandey Abhishek
bowler
Javed Muhammad
no information yet
Rajpal Rahul
batsman
Kishan j
all rounder
Rizvi Sameer
batsman
Pawadia Tarun
batsman
Saini Pranjal
wicket keeper
Prashar Chaitanya
no information yet
Sharma Kushagra
bowler
Pratap Nilotpalendu
wicket keeper
Singh Adarsh
no information yet
Raghuvanshi Shantanu
batsman
Yadav Ansh
no information yet
Rana Nitish
batsman
Match has not started yet