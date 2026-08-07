Prashant Chaudhary

Prashant Chaudhary

bowler

Full name:Prashant Chaudhary

Teams

2026 Teams

Kanpur Superstar

Prashant Chaudhary Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

Khanna, Shubh

Khanna, Shubh

Pandey, Vishal

Pandey, Vishal

Sharma, Kushagra

Sharma, Kushagra

Tomar, Sandeep Kumar

Tomar, Sandeep Kumar

Singh, Satnam

Singh, Satnam

Yadav, Ansh

Yadav, Ansh

Vivek

Vivek

Kumar, Ajay

Kumar, Ajay

Singh, Adarsh

Singh, Adarsh

Rajpal, Rahul

Rajpal, Rahul