Squads Kanpur Superstar vs Gorakhpur Lions T20 T20 Uttar Pradesh League 01.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chaudhary Prashant
bowler
Bansal Rishabh
bowler
Khan Aquib
bowler
Chaturvedi Divyansh
bowler
Khanna Shubh
wicket keeper
Chaudhary Karan
batsman
Pandey Abhishek
bowler
Doyla Yogendra
bowler
Rajpal Rahul
batsman
Gupta Puneet
bowler
Rizvi Sameer
batsman
Jurel Dhruv
wicket keeper
Saini Pranjal
wicket keeper
Kartikeya Kumar
batsman
Sharma Kushagra
bowler
Kumar Sunil
no information yet
Singh Adarsh
no information yet
Kumar Vijay
no information yet
Yadav Ansh
no information yet
Kumar Vivek
batsman
Match has not started yet