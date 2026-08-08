Squads Kanpur Superstar vs Gorakhpur Lions T20 T20 Uttar Pradesh League 01.09.2026

T20

KAN
KAN
GOR
GOR

Playing

KAN
KAN
GOR
GOR
First TeamSecond Team
Khanna Shubh

wicket keeper

Jurel Dhruv

wicket keeper

Saini Pranjal

wicket keeper

Kumar Sunil

no information yet

Singh Adarsh

no information yet

Kumar Vijay

no information yet

Yadav Ansh

no information yet

Bench

KAN
KAN
GOR
GOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet