Shubh Khanna

Shubh Khanna

wicket keeper

Full name:Shubh Khanna
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Kanpur Superstar

Shubh Khanna Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

Pandey, Vishal

Pandey, Vishal

Sharma, Kushagra

Sharma, Kushagra

Tomar, Sandeep Kumar

Tomar, Sandeep Kumar

Chaudhary, Prashant

Chaudhary, Prashant

Singh, Satnam

Singh, Satnam

Yadav, Ansh

Yadav, Ansh

Vivek

Vivek

Kumar, Ajay

Kumar, Ajay

Singh, Adarsh

Singh, Adarsh

Rajpal, Rahul

Rajpal, Rahul