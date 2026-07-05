Mackenzie Walter Harvey
batsman
|Full name:
|Mackenzie Walter Harvey
|Nationality:
|Australia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|List a
|T20
|Matches
|13
|38
|Innings
|2
|0
|Overs
|3.0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|24
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|8
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|List a
|T20
|Matches
|13
|38
|Innings
|13
|34
|Not outs
|0
|5
|Runs
|257
|639
|Balls Faced
|371
|532
|Avg
|19.76
|22.03
|SR
|69.27
|120.11
|Fours
|28
|55
|Fifties
|2
|2
|Sixies
|2
|18
|Highest
|61
|71
|Hundreds
|0
|0