Mackenzie Walter Harvey

Mackenzie Walter Harvey

batsman

Full name:Mackenzie Walter Harvey
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Adelaide Strikers

Melbourne Renegades

South Australia Redbacks

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches1338
Innings20
Overs3.00
Balls--
Maidens00
Runs240
Wickets00
Avg00
SR00
Eco80
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches1338
Innings1334
Not outs05
Runs257639
Balls Faced371532
Avg19.7622.03
SR69.27120.11
Fours2855
Fifties22
Sixies218
Highest6171
Hundreds00

Another Players

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

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Johnson, Spencer

Johnson, Spencer

Lynn, Chris

Lynn, Chris

Drew, Daniel

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O'Neill, Fergus

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Matthias, Harry

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Lehmann, Jake

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McSweeney, Nathan

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Agar, Wes

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Marsh, Shaun

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