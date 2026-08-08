Squads Western Australia vs South Australia Redbacks List a One-Day Cup 18.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Ashton
all rounder
Agar Wes
bowler
Bancroft Cameron
batsman
Buckingham Jordan
bowler
Cartwright Hilton
all rounder
Carey Alex
wicket keeper
Curtis Joel
wicket keeper
Doggett Brendan
bowler
Esterhuysen Albert
no information yet
Drew Daniel
batsman
Fanning Sam
batsman
Fraser-McGurk Jake
batsman
Haskett Liam
all rounder
Harvey Mackenzie
batsman
Jackson Bryce
batsman
Jacobs Hanno
bowler
Kelly Matthew
bowler
Lehmann Jake
batsman
Malajczuk Will
no information yet
Manenti Harry John
bowler
Paris Joel
bowler
McInerney Conor J
batsman
Turner Ashton
batsman
Pope Lloyd
bowler
Whiteman Sam
wicket keeper
Sangha Jason
batsman
Wyllie Teague
all rounder
Thompson Campbell
no information yet
Match has not started yet