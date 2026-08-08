Squads Western Australia vs South Australia Redbacks List a One-Day Cup 18.09.2026

List a

WEA
WEA
RED
RED

Playing

WEA
WEA
RED
RED
First TeamSecond Team
Agar Ashton

all rounder

Agar Wes

bowler

Carey Alex

wicket keeper

Curtis Joel

wicket keeper

Esterhuysen Albert

no information yet

Haskett Liam

all rounder

Malajczuk Will

no information yet

Whiteman Sam

wicket keeper

Wyllie Teague

all rounder

Thompson Campbell

no information yet

Bench

WEA
WEA
RED
RED

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet