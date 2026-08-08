Squads South Australia Redbacks vs Queensland Bulls List a One-Day Cup 16.10.2026

List a

RED
RED
BUL
BUL

Playing

RED
RED
BUL
BUL
First TeamSecond Team
Agar Wes

bowler

Bazley James

all rounder

Carey Alex

wicket keeper

Bryant Max

batsman

Burns Joe

batsman

Kerr Hayden

all rounder

Lovell Angus

no information yet

McDermott Ben

wicket keeper

Neser Michael

all rounder

Thompson Campbell

no information yet

Peirson Jimmy

wicket keeper

Wadia Jerrssis

no information yet

Bench

RED
RED
BUL
BUL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet