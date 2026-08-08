Squads South Australia Redbacks vs Queensland Bulls List a One-Day Cup 16.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Wes
bowler
Bartlett Xavier
bowler
Buckingham Jordan
bowler
Bazley James
all rounder
Carey Alex
wicket keeper
Bryant Max
batsman
Doggett Brendan
bowler
Burns Joe
batsman
Drew Daniel
batsman
Clayton Jack
batsman
Fraser-McGurk Jake
batsman
Floros Benji
bowler
Harvey Mackenzie
batsman
Hearne Lachlan
batsman
Jacobs Hanno
bowler
Kerr Hayden
all rounder
Lehmann Jake
batsman
Khawaja Usman
batsman
Manenti Harry John
bowler
Labuschagne Marnus
batsman
McInerney Conor J
batsman
Lovell Angus
no information yet
Pope Lloyd
bowler
McDermott Ben
wicket keeper
Sangha Jason
batsman
Neser Michael
all rounder
Thompson Campbell
no information yet
Peirson Jimmy
wicket keeper
Wadia Jerrssis
no information yet
Renshaw Matthew
batsman
Match has not started yet