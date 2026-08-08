Match details Western Australia vs South Australia Redbacks List a One-Day Cup 18.09.2026

List a

WEA
WEA
RED
RED

Match Info

Match:One-Day Cup 26/27
Date:Friday, September 18, 2026 - Sunday, February 14, 2027
Toss:no information yet
Time:Friday, September 18, 2026 06:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Western Australia Squad

PlayersAgar Ashton, Bancroft Cameron, Cartwright Hilton, Curtis Joel, Esterhuysen Albert, Fanning Sam, Haskett Liam, Jackson Bryce, Kelly Matthew, Malajczuk Will, Paris Joel, Turner Ashton, Whiteman Sam, Wyllie Teague
Benchno information yet

South Australia Redbacks Squad

PlayersAgar Wes, Buckingham Jordan, Carey Alex, Doggett Brendan, Drew Daniel, Fraser-McGurk Jake, Harvey Mackenzie, Jacobs Hanno, Lehmann Jake, Manenti Harry John, McInerney Conor J, Pope Lloyd, Sangha Jason, Thompson Campbell, Wadia Jerrssis
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet