Maisie Wright

Maisie Wright

Full name:Maisie Wright
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Worcestershire Rapids Women

Maisie Wright Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

Another Players

Beach, Jess

Beach, Jess

Roberts, Charlotte

Roberts, Charlotte

Boycott, Clare

Boycott, Clare

Bertwhistle, Flora

Bertwhistle, Flora

Maund, Amy

Maund, Amy

Hill, Imogen

Hill, Imogen

Gough, Olivia

Gough, Olivia

Samarakoon, Samadhi

Samarakoon, Samadhi

Gillgrass, Bryony

Gillgrass, Bryony

Davis, Ruby

Davis, Ruby