Indian Premier League
Delhi Capitals vs Gujarat Titans
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
209
GT
210
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
212
DC
189
all rounder
|Full name:
|Manvanth Kumar L
|Nationality:
|India
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|right arm fast medium
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
209
GT
210
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
212
DC
189
T20 Maharaja Trophy
MYW
161
HUT
162
T20 Maharaja Trophy
HUT
178
SHI
220
T20 Maharaja Trophy
HUT
119
GUL
120
T20 Maharaja Trophy
BBL
203
HUT
201
T20 Maharaja Trophy
HUT
197
BBL
200
T20 Maharaja Trophy
SHI
207
HUT
169
T20 Maharaja Trophy
HUT
COA