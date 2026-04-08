Manvanth Kumar L

Manvanth Kumar L

all rounder

Full name:Manvanth Kumar L
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Delhi Capitals

Hubli Tigers

Karnataka

Manvanth Kumar L Schedule & Results

Indian Premier League

ResultDelhi Capitals vs Gujarat Titans

Delhi Capitals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

209

GT

GT

210

ResultChennai Super Kings vs Delhi Capitals

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

212

DC

DC

189

T20 Maharaja Trophy

Another Players

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